フィギュアスケート女子の元世界女王で昨年１１月に現役引退したエリザベータ・トゥクタミシェワさん（２９）が、女子でロシアから個人の中立選手（ＡＩＮ）として出場しているアデリア・ペトロシャン（１８）がフリー（１９日＝日本時間１９日）で大技を決めると断言した。トゥクタミシェワさんはロシアテレビ局のリポーターとしてミラノ・コルティナ五輪を取材しており、１６日に行われたペトロシャンの練習も視察しており、