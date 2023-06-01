米大手銀のストラテジストによると、米国外の投資家が、ドル資産の為替リスクヘッジを増やす可能性が高く、それによりドルへの下押し圧力が強まる可能性に言及している。米国外の投資家は米国株を大量に保有しており、それがドル安リスクに備えたヘッジ取引の増加につながり得るという。この為替ヘッジのフローが再び活発化するとの見通しが、ドル弱気を維持する理由の１つだと述べている ドルに対して上昇が見込まれ