本日もドル買い戻しが優勢となる中、ポンドドルは１．３４ドル台半ばまで下げ幅を拡大。本日の２００日線が１．３４４５ドル付近に来ており、その水準に到達している。一方、ポンド円は売りが優勢となり、２０８円台前半に下落している。 アナリストは、英中銀の追加利下げ観測が強まる中、ポンドは下落リスクに直面していると指摘。前日の英消費者物価指数（ＣＰＩ）のデータでは、インフレの大幅な鈍化までは確認さ