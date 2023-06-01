米週間石油在庫統計（バレル・前週比）2：00 原油-901.4万（4億1982万） ガソリン-321.3万（2億5585万） 留出油 -456.6万（1億2010万） （クッシング地区） 原油-109.5万（2402万） ＊（）は在庫総量