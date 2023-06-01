3月13日に発表される、今回で49回目の開催を迎える“日本映画界最高の名誉” 『日本アカデミー賞』（グランドプリンスホテル新高輪国際館パミールにて授賞式開催）において、『日本アカデミー賞 話題賞』作品部門に『ファーストキス1ST KISS』が､俳優部門で『ファーストキス1ST KISS』『秒速5センチメートル』で好演した松村北斗が選ばれた。【画像】新人俳優賞受賞対象作品のビジュアル1980年の「第3回日本アカデミー賞」から