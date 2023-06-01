「ミラノ・コルティナ五輪・フィギュアスケート女子・フリー」（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）当日の公式練習が行われ、２２年北京五輪銅メダルで、ＳＰ２位の坂本花織（２５）＝シスメックス＝も最終調整を終えた。リンクで世界女王のアリサ・リュウ（米国）が記念撮影していると、坂本がおどけたポーズで入りこみ、和やかなムードが流れた。今季限りで現役引退を表明している坂本にとってはこのフリーが五輪