左太腿の負傷で離脱しているRソシエダードのMF久保の現状について、地元メディア「マルカ」が18日に報道した。1月18日のバルセロナ戦で負傷した後、数日間の日本滞在を経て今月初めからクラブの練習場でリハビリをしていると伝え「重度の肉離れは通常、6週間から8週間の回復期間を要するため、回復まで少なくともあと2週間は必要とみられる」と報じた。