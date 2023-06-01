◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１９日、ミラノ・スピードスケート競技場）男子１５００メートルで、蟻戸一永（ウェルネット）は１分４７秒４５で２６位だった。３組のインスタート。終盤に失速し、タイムを伸ばせなかった。