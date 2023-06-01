◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日スノーボード女子スロープスタイル決勝（2026年2月18日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード女子スロープスタイル決勝が18日に行われ、初出場の深田茉莉（19＝ヤマゼン）が87・83点で、男女通じて同種目日本人初の金メダルを獲得した。19歳48日での金メダルは、19歳35日で98年長野大会ショートトラックスケート男子500メートルを制した西谷岳文に次ぐ冬季五輪の日本人2位の年少記