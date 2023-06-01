ミラノ・コルティナオリンピック™のカーリング女子の予選リーグ最終戦が日本時間19日に行われ、女子日本代表は中国に9ー6で勝利し通算2勝7敗で大会を終えた。大会を女子日本代表が振り返った。【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！スキップ・吉村紗也香（34）スキップとして、本当に勝つことができなかったってところでは、申し訳