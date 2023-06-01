◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第13日スノーボード女子スロープスタイル決勝（2026年2月18日リビーニョ・スノーパーク）深田が中2の春、当時の練習拠点だった愛知クエストに佐藤コーチが来場すると聞きつけた父・範生さん（57）は娘を連れ出した。30分の指導でジャンプの高さが倍になったのを目の当たりにし「この人しかいない」と預ける覚悟を固めた。中学卒業までは、週末ごとに愛知から練習拠点の埼玉クエストまで車で