ミラノ・コルティナオリンピックは１９日（日本時間２０日未明）、スピードスケート男子１５００メートルが行われ、寧忠岩（中国）が１分４１秒９８の五輪新記録で制した。（デジタル編集部）５００メートル、１０００メートルに続く３つ目の金メダルを狙ったジョーダン・ストルツ（米）は０秒７７及ばず２位だった。ストルツは今季のワールドカップ５戦全勝で五輪に臨んでいた。日本選手は３人が出場。山田和哉（ウェルネッ