「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、韓国７−１０カナダ」（１９日、コルティナ・カーリング五輪競技場）世界チームランク３位の韓国は同１位のカナダに敗れ、通算５勝４敗の５位で銀メダルを獲得した１８年平昌五輪以来２大会ぶりの４強入りを逃した。スウェーデン、スイスが準決勝進出を決めた中で、同じ３敗のカナダとの突破をかけた一戦に臨んだ。第２エンドに１点スチールを許した後、第３エンド