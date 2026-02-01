■ミラノ・コルティナオリンピック™スピードスケート男子1500m（20日、ミラノ・スピードスケートスタジアム）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！スピードスケート男子1500mが行われ、この種目で日本記録保持者の山田和哉（24、ウェルネット）は12位、今大会1000mで13位の野々村太陽（24、博慈会）が18位、パシュートに次いで2種目目の蟻戸一永