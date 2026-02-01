20日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比630円安の5万6930円と急落。日経平均株価の現物終値5万7467.83円に対しては537.83円安。出来高は7228枚となっている。 TOPIX先物期近は3820ポイントと前日比34.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は32.09ポイント安で推移。 ○主要先物価格・2時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 56930