【担当記者総括】スノーボードのスロープスタイル、ビッグエアとハーフパイプの3種目は、今大会で金4個を含む9個のメダルを獲得し、新たなお家芸の地位を確立した。ビッグエア男女、スロープスタイル女子は史上初の金で、ハーフパイプ男子でも平野歩に代わり戸塚が日本勢として連覇。22年北京大会の3個から一気に3倍となった。スロープスタイル・ビッグエア代表の西田崇ヘッドコーチは、躍進の要因に「担当コーチ制」と「バイ