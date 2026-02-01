◇米女子ゴルフホンダLPGA第1日（2026年2月19日タイ・サイアムCC（パー72））山下美夢有は6番で伸ばした後、7番で6メートル、8番では10メートル以上のロングパットを沈めて3連続バーディーを奪った。酷暑の中、後半は伸ばし切れず「めちゃくちゃ暑かった。パットが決まったり、決まらなかったり…。3パットもあった」と少し残念そうだったが、トップと3打差の16位で初日を終えた。開幕戦で5位に入り本格参戦2年目も活躍