ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子１次リーグ（１９日、コルティナ・カーリング五輪競技場）が行われ、日本代表フォルティウスは今大会最終戦で中国と対戦し、９―６で勝利。通算２勝７敗で初の五輪を終えた。試合後のインタビューで、スキップ・吉村紗也香は号泣。「スキップとして本当に勝つことができなかったところでは、本当に申し訳なかったなと…」と涙を流しながら言葉を詰まらせた。その後なんとか言葉を振り