◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１９日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、今五輪最後の試合となった世界ランキング５位の日本は、２０２５年世界選手権銅メダルで同１１位の中国と対戦。９−６で勝ち、通算２勝７敗の８位タイで、１次リーグを終えた。勝利が決まると、セカンドで五輪初出場の小谷優奈は、氷上で涙を見せた。「今日はどうしても勝ちたかった」。その思いを、