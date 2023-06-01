◆ミラノ・コルティナ五輪▽フィギュアスケート（１９日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１９日＝大谷翔太】女子フリーに向けた公式練習が本番リンクで行われ、ショートプログラム（ＳＰ）２位の坂本花織（シスメックス）が最終調整に臨んだ。フリー「愛の讃歌」の曲をかけ、冒頭のダブルアクセル（２回転半ジャンプ）から３回転フリップなどを着氷。サルコーでミスが出たが、順調な調整を見せた。