ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート女子フリーが19日（日本時間20日）に行われる。本番を前に公式練習が行われ、最終グループで日本勢3選手が調整。Sp首位発進した中井亜美（TOKIOインカラミ）は曲かけでトリプルアクセルの回転が抜けたが、それ以外の時間に着氷した。SP2位の坂本花織（シスメックス）は「愛の讃歌」でサルコーの回転が抜けるも、以降の練習で確認して着氷。SP4位の千葉百音（木下グループ）は