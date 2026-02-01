◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１９日、ミラノ・スピードスケート競技場）男子１５００メートルが行われ、日本記録保持者の山田和哉（ウェルネット）は１分４５秒５３で１２位だった。引退した兄・将矢さんの思いを背負い臨んだ初の五輪。３種目に出場したが悲願のメダルはならなかった。３歳の時、５歳上の兄・将矢さんの影響で競技を始めた。２３年ワールドユニバーシティーゲームズでは４種目でメダルを獲