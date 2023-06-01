◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１９日、ミラノ・スピードスケート競技場）男子１５００メートルで、野々村太陽（博慈会）は１分４６秒１８で１８位だった。憧れのウィリアムソン師円コーチに師事する日本中距離ホープ。メダルには届かなかったが、大舞台で雄姿を見せた。レースを終え、「オリンピック期間含めて、やり切ったな、というのが率直な感想です」と振り返った。３歳から競技を始めた。専大を卒業後