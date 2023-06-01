◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１９日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、今五輪最後の試合となった世界ランキング５位の日本は、２０２５年世界選手権銅メダルで同１１位の中国と対戦。９−６で勝ち、通算２勝７敗の８位タイで１次リーグを終えた。スキップの吉村紗也香の声が詰まった。涙で声が出ない。しかし、すぐに気丈に言葉を振り絞った。「スキップとして、勝つこと