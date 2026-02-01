偽造したIDでアメリカ海軍横須賀基地に侵入し、レンタカーを借りた疑いで、大手総合商社・住友商事の男が逮捕されました。刑事特別法違反の疑いで逮捕された大手総合商社・住友商事のイラク駐在員・水野圭隆容疑者（45）は、去年10月、偽造IDを使ってアメリカ海軍横須賀基地に侵入し、レンタカーを借りた疑いがもたれています。水野容疑者は、アメリカ陸軍の軍曹「MIZUNO・YOSHITAKA・ALEX」を名乗る偽造IDを使い、横須賀基地に侵