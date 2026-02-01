イギリスのチャールズ国王の弟・アンドリュー元王子が公務上の不正行為の疑いで逮捕されました。イギリスメディアによりますと、警察当局は19日、公務上の不正行為の疑いで、チャールズ国王の弟・アンドリュー元王子を逮捕し、関係先の家宅捜索を行いました。警察は今回の詳しい容疑を明らかにしていませんが、元王子が貿易特使を務めていた際に、アメリカの富豪・エプスタイン元被告に機密情報を漏らしていた可能性があるとして、