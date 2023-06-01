「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本９−６中国」（１９日、コルティナ・カーリング五輪競技場）すでに１次リーグ敗退が決まっている日本代表・フォルティウスは最終戦で中国に勝利し２勝目をマーク。通算２勝７敗の８位で夢舞台を終えた。最後に待望の勝利。苦しみ続けてきた吉村は「スキップとして勝つことができなかったっていうところでは本当に申し訳なかった気持ちですけど、ここまでみんなが