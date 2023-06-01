◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会14日目/現地19日)10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝進出となる予選リーグは最終戦が行われました。1勝7敗で最下位に沈んでいた日本（フォルティウス）は2勝6敗の中国と対戦。日本は0−1で迎えた3エンドに2点を奪い逆転。さらに続く4エンドには2点のスチールに成功。しかし5エンド、中国に3点を奪われ4−4。同点で前半を終えます。日本は6−6で迎