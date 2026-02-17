アジアサッカー連盟(AFC)は19日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)決勝トーナメント1回戦(ラウンド16)の試合日程を発表した。ラウンド16はホーム&アウェーで実施。Jリーグからは東地区を勝ち抜いたFC町田ゼルビア、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島が出場する。東地区を首位で突破した町田は東地区8位の江原FC(韓国)と対戦。第1戦は3月3日、春川のソンガム・スポーツ・タウン・スタジアムで行われ、第2戦は同10日