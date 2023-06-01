神奈川県のアメリカ海軍横須賀基地に許可なく侵入しレンタカーを借りたとして、大手総合商社の社員の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された水野圭隆容疑者は去年10月、横須賀基地に許可なく侵入しレンタカーを借りた疑いがもたれています。捜査関係者によりますと、水野容疑者は住友商事の社員で、2023年ごろからイラクに駐在し、帰国している間にアメリカ軍の基地に侵入しレンタカーを借りるなどしていたとみられてい