小泉進次郎防衛相は20日、米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の返還条件について、達成を困難にするような特段の問題は生じていないと日米間で一致しているとX（旧ツイッター）に投稿した。米国防総省が、普天間飛行場が移設される名護市辺野古の施設には「長い滑走路」がないとし、日本政府が代替の滑走路を用意するまで「普天間施設は返還されない」と留保する考えを示したことが既に判明している。