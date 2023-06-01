「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本９−６中国」（１９日、コルティナ・カーリング五輪競技場）すでに１次リーグ敗退が決まっている日本代表・フォルティウスは最終戦で中国に勝利し２勝目をマーク。通算２勝７敗の８位で夢舞台を終えた。第１エンドはブランク、第２エンドに相手に１点を取らせると、第３エンド、吉村のダブルテークアウトが決まり、２点を奪った。さらに第４エンドに相手にプレッ