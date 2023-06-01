■ミラノ・コルティナオリンピック™ カーリング女子 予選リーグ 日本ー中国（日本時間19日、コルティナ・カーリング競技場）【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪、メダルラッシュの日本！前回大会メダル数の「18」を超え過去最多更新中！カーリング女子の予選リーグ最終戦で女子日本代表（世界ランク5位）は中国（同11位）に9−6で勝利し、通算2勝7敗で大会を終えた。悪天候により選手の到着が遅れたため