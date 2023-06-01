ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのカーリング女子は１９日、１次リーグ敗退が決まっている日本が昨年の世界選手権３位の中国を９−６で破り、最終戦を白星で飾って２勝７敗で大会の日程を終えた。（デジタル編集部）