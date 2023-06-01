ボートレース大村の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ大村２ｎｄ」が１９日に開幕した。馬場剛（３３＝東京）は初日９Ｒ、大外６コースから４着。レース後は「スタートで後手に回って苦しくなった。いい気配はありますけど、金子猛さんにはちょっと分が悪いですね。でも。他には負けることはないんですけどね。金子猛さんぐらいパンチを出したいです」と舟足には好感触をつかんでいる。２０２６年後期適用勝率は６・１５