ボートレース下関の「男女Ｗ優勝戦新日本プロレス杯」は１９日、予選３日目が行われた。松尾夏海（３４＝香川）は３日目８Ｒ、２コースから差して快勝。５戦３勝２着２本と快調に飛ばし、得点率トップで予選最終日に臨む。「出足関係はいいですね。ただ、伸びはちょと余裕がない。下がらないようにしていきたい。ピット離れも怪しかった。微調整します」と、さらなる上積みを図る。昨年７月から５節連続優出と好調だったが