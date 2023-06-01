ボートレース福岡の「ヴィーナスシリーズ第２２戦・マクール杯」は１９日、予選２日目が行われた。石原凪紗（２２＝愛知）は初日７Ｒで２コースからまくり快勝と好発進。ここまで１、２、４着と大崩れない航跡を描く。「行き足は悪くないし、伸びもまあまあ。合っている時は回っての押しもある」と新エンジンの１９号機を評価。２日目６Ｒでは６秒７３と抜けた展示タイムを叩き出すなど、パワーも際立っている。直前の浜名湖