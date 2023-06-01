ボートレース宮島の「ＰＡＬＢＯＡＴ宮島開設１１周年記念第６回週間大衆杯」が２０日に開幕する。原田才一郎（２９＝福岡）は前節、浜崎直矢が節一級の舟足に仕上げてＶを飾った７２号機をゲット。「ターン回りは押してる感じはあった。班での比較は変わらないくらい。前検が一番冷えてると思うので気温に合わせて調整していく」と前検時点の感触はまずまずだ。昨年６月に当地初Ｖ。「宮島はペラが合う。今節も調整に集中し