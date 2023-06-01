◆ミラノ・コルティナ五輪▽カーリング（１９日、コルティナ・カーリング五輪競技場）カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、今五輪最後の試合となった世界ランキング５位の日本は、２０２５年世界選手権銅メダルで同１１位の中国と対戦。９−６で勝ち、通算２勝７敗で終えた。ともに５連敗中の日本と中国だったが、序盤の第４Ｅまで日本が４−１とリード。今大会、初めて３点差をつけて有利に試合を進めた。しかし、第５Ｅで