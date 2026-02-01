ＮＨＫＢＳは、３月１日の「ＴｈｅＣｏｖｅｒｓ」（後１０時５０分）でリバイバルヒット中の「平成のベストヒットＳＯＮＧ」を特集する。同番組ならではの豪華ラインアップで、平成３０年の歴史を彩るヒットナンバーを歌い継ぐ企画。トレンディードラマの主題歌として社会現象になったミリオンヒットソングや、カラオケが大ブームを巻き起こした平成（１９８９〜２０１９年）。多くの人に親しまれた名曲、時代を超えて愛さ