山形県寒河江市で、2人組の男から現金80万円を奪われたとされていた強盗事件。警察は、自作自演だったとして公務員の男を逮捕しました。逮捕されたのは、山形県寒河江市に住む西村山広域行政事務組合消防本部の佐藤光征容疑者（54）です。警察の調べによりますと、佐藤容疑者は18日、寒河江市内で現金80万円を奪われたなどと虚偽の事実を告げて110番通報させ、警察の業務を妨害した疑いです。佐藤容疑者は当初、2人組の男に包丁の