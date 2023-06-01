19日夜、福岡市総合図書館で男女3人が刃物で襲われ、警察は、女性1人の首に切りつけた殺人未遂の疑いで、自称61歳の男を現行犯逮捕しました。警察によりますと、19日午後8時前、福岡市早良区の福岡市総合図書館で「刃物を所持した人を警備員が確保した。人が刺されていて意識はある」と110番通報がありました。警察が駆けつけると、警備員が男を取り押さえていて、警察は男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕されたのは、