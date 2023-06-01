プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「サワラのから揚げ香味ダレ」 「しらたきの鶏そぼろ炒め」 「長芋とトマトのワサビ和え」 の全3品。 健康の源は美腸にあり！野菜やコンニャク、ぬめりのある長芋は腸内環境を良い方に整えてくれます。【主菜】サワラのから揚げ香味ダレ 一足お先にサワラで春を感じましょう。薬味がきいた爽やかかつ香ばしいタレが食欲をそそります。 ©Eレ