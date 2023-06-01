ロボットと暮らす新しい生活を提案する家電量販店業界で、初めてとなるロボット専門のショールームが公開されました。愛くるしい目で見つめ、軽快なダンスも披露してくれるロボット。19日、家電量販店のノジマが公開したのは業界初となるロボット専門のショールーム「MIRAI ROBO SQUARE」。国内外のメーカーが手掛ける約40種類のロボットが並びます。大きな目とウサギのような耳が特徴的なAIロボット「MIROKAI」。会話をしたり動作