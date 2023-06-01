アメリカの中央銀行にあたるFRB＝連邦準備制度理事会は、当局が為替介入を行うために事前に市場参加者に為替水準の提示を求める「レートチェック」を、先月実施したことを認めました。FRBが18日に公表した議事録によりますと、先月下旬に開かれた金融政策を決める会合でFRBの担当者が、会合直前の数日間に為替介入の前段階となる「レートチェック」の要請があったとの報道を受け、ドルが大幅に下落したことを説明しました。そのう