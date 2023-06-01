複合男子団体スプリントを制したノルウェーのJ・オフテブロ（左）＝19日（ロイター＝共同）ノルウェーがスキー複合男子団体スプリントを制し、J・オフテブロが個人2種目との3冠を成し遂げた。「三つの金メダルは予想以上の結果。最高の結末」と歓喜に浸った。前回北京大会の団体を含め、自身四つ目の「金」となった。「全く予想していなかった。今は本当に安堵と喜びでいっぱい」と夢見心地の様子だった。（共同）