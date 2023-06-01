リンクをコピーする

【Super Battle Golf】 2月20日 配信 価格：950円 プレイ人数：1～8人 対応言語：日本語 / 英語 / 中国語（簡体字） / 中国語（繁体字）、他全11言語 デベロッパーBrimstoneとパブリッシャーOro Interactiveは、PC（Steam）用オンラインマルチプレイゴルフ「Super Battle Golf」（スーパーバトルゴルフ）の配信を2月20日