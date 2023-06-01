19日夜、福岡市早良区の福岡市総合図書館で男女3人が刃物で襲われた事件を受け、図書館は、20日は臨時休館すると発表しました。市内11か所の分館は、開館します。 この事件で警察は、女性1人の首に切りつけた殺人未遂の疑いで、自称61歳の男を現行犯逮捕しています。警察によりますと、19日午後7時50分ごろ、福岡市早良区百道浜の福岡市総合図書館で「刃物を所持した人を警備員が確保した。人が刺されていて意識はある」と、110番