シンガー・ソングライターの米津玄師の劇場版「チェンソーマンレゼ篇」の主題歌「ＩＲＩＳＯＵＴ」が、２３日付のオリコンストリーミングランキングで２２週連続１位を記録した。「連続１位獲得週数」を２２に伸ばし、ソロアーティスト歴代単独１位の自己記録を更新した。１８日公開のビルボードジャパンのストリーミングソングチャートでも、通算２１週目の首位獲得。「ＨｏｔＡｎｉｍａｔｉｏｎ」でも通算１９週目の首位