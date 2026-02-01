ドジャースのアリゾナ州グレンデールで行われているキャンプは１９日（日本時間２０日）、野手組が合流してから３日目を迎えた。この日の練習前には、キャンプ中の恒例行事でもある「フォトデー」で大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）、佐々木朗希投手（２４）の日本人トリオが、ホーム用の白いユニホームを着て横並びでスリーショットに収まる豪華な並びもあった。３人の真ん中に立ったのは山本。最後に台に上がった